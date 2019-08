Tredozio by night: una passeggiata fra i misteri del borgo

Lunedì 12 agosto prende vita una passeggiata attraverso le vie del borgo di Tredozio alla scoperta dei suoi segreti e degli angoli più misteriosi e affiscinanti.

Ritrovo davanti al punto informazioni (in via XX settembre 62) alle ore 21.00.



La durata della camminata è di 1 ora e 15 minuti.

Guida Barbara Verni e versione in inglese con Elisa Schiumarini.



Partecipazione gratuita.

Info e prenotazioni al 366 2054466