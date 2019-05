Tredozio, "Incontriamoci in giardino" a palazzo Fantini

L’Associazione Parchi e Giardini d’Italia organizza nel giardino di Palazzo Fantini sabato 1 giugno dalle ore 10-13 e ore 15-18 la manifestazione "Incontriamoci in giardino" patrocinata dall’ A.P.G.I., che ha l’obiettivo di promuovere e far condividere la valorizzazione del patrimonio culturale in Europa, per sensibilizzare il pubblico alla storia e ai valori comuni e a rafforzare il senso di appartenenza allo spazio comune europeo.



Questo evento ha pertanto l’obiettivo di invitare il pubblico a scoprire la sorprendente ricchezza storica, artistica e botanica dei giardini italiani, per far conoscere al pubblico soprattutto i giardini che non sono stabilmente aperti ma che sono visitabili solo in alcune occasioni.



Nella giornata del 1 giugno 2019 Palazzo Fantini promuove la visita del proprio giardino, l’incontro con i proprietari e con il giardiniere, la degustazione dei vini di famiglia nella cantina storica del Palazzo nonché la visita alle scuderie e agli antichi strumenti dell’azienda agricola.



Il biglietto d’ingresso ha il costo consueto di € 5 euro ma con la degustazione è probabile un piccolo aumento.



E’ gradita la prenotazione delle degustazioni alla mail gianfranco@studiofontaine.it.