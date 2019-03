Mangiatori di uova, mostre, gare e pentolaccia alla Sagra e Palio dell'Uovo

A Tredozio il 21 e 22 aprile torna, per la 56^ edizione" la Sagra e Palio dell'uovo.

La sagra rinnova l'antica usanza della battitura delle uova sode che si svolgeva nella vicina Parrocchia di Ottignana il lunedì di Pasqua. Risalente a tempi antichi, la battitura delle uova sode era ed è ancora diffusa in altri centri d'Italia, come rituale propiziatorio alla primavera. La sagra si contraddistingue inoltre per il campionato nazionale di mangiatori di uova sode.

Durante la sagra ha luogo l'allestimento di mostre di vario tipo (di artigianato, artistiche, fotografiche), spettacoli con artisti di strada, giochi che coinvolgono il pubblico (la classica pesca nell'uovo gigante, la pentolaccia); degustazione prodotti tipici (tutti a base di uova) presso gli stand gastronomici della Pro Loco: tagliatelle, frittate e dolci.

Si svolge nel lunedì di Pasqua. Conteso fino a qualche anno fa nel campo sportivo oggi vede la sfida dei 4 rioni rinnovarsi all'interno dell'alveo fluviale del paese, nella zona antistante Largo Ghetti nel centro del Paese. La conquista de Palio, che rinnova la sfida annuale tra i 4 rioni è preceduta da una sfilata storica in costume medioevale.

Soggetto unico ed esclusivo delle gare del palio è l'uovo, sia crudo che sodo; le gare che concorrono alla conquista del Palio sono quattro come i Rioni: la più spettacolare resta senza dubbio la "battaglia delle uova" crude, che vede contrapposte a rotazione le coppie dei Rioni in un incontro di abilità e precisione, con il lancio di 600 uova per ogni tornata. Non meno divertenti e spettacolari sono la gara "dell'uovo nel pagliaio" con la ricerca di circa 200 uova sode nascoste in un capiente pagliaio , la gara "dell'uovo in bersaglio" con il lancio di uova crude verso un maxi bersaglio con la squadra avversaria protesa ad arrestarne la corsa con una pala di legno ed infine la gara "del tiro alla fune" sull'argine del fiume con le due squadre posizionate sulle rive contrapposte.