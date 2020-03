Un trekking attraverso la Riserva Biogenetica di Campigna

Sabato 7 marzo parte un'escursione che porta ad attraversare fossi, camminare su fianchi di montagne e percorrere comode stradelle forestali, immersi in quello che è per tutti il cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi: la Riserva Biogenetica di Campigna.

Un polmone verde, pulsante di vita, che al termine di questo inverno dalle temperature miti è già carico di colori e profumi. L'itinerario parte da Campigna, di fronte allo storico albergo Lo Scoiattolo, per scendere in direzione Villaneta e guadagnare rapidamente il passaggio sul torrente: un rapido sguardo fra le rocce per vedere se qualche anfibio precoce ha inziato le sue "manovre di accoppiamento" e poi di nuovo gambe in spalla per guadagnare con semplici salite il bivacco Ballatoio. Una breve sosta per una merenda e per godere della luce del tramonto tra i faggi e poi di nuovo in cammino, questa volta guadagnando la facile carrozzabile delle Cullacce che, in pochi chilometri, riporta al punto di partenza.

Itinerario: Campigna - Villaneta - biv.Ballatoio - Campigna

Durata: 4,5h circa

Difficoltà: Medio (E) - Lunghezza: 7,6km - Dislivello: 570m

Ritrovo: ore 15.00 davanti all'albergo Lo Scoiattolo, Campigna (coord. 43.872028, 11.745000)

Costo: 12€/cad

Equipaggiamento: scarponi da trekking/escursionismo, pantaloni lunghi, maglietta, pile, giacca impermeabile/gore-tex, copricapo (bandana/cappellino/berretta), guati/sciarpa (in funzione del meteo), crema protettiva, zainetto sufficientemente capiente, acqua (min. 1 litro), ricambio completo da tenere in auto.

Tutte le escursioni si effettueranno con un numero minimo di 10 partecipanti. Per motivi di sicurezza o in caso di maltempo il percorso, stabilito e comunicato al momento della conferma della prenotazione, potrà subire variazioni senza preavviso e ad insindacabile giudizio della Guida. Prenotazioni compilando il form online: http://www.romagnatrekking.it/escursione/trek-bivacco-escursione/