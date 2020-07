Un trekking alla foresta della lama con racconti sulla Colombia

Una domenica al fresco, immersi nella natura, tra racconti e storie provenienti dall'altra parte del Mondo. Domenica 12 luglio le guide escursionistiche di Scomfort Zone propongono un trekking nella verde e incontaminata Foresta della Lama.

Si raggiunge il Monte Penna e altri punti panoramici tra cui poter spaziare con la vista dalla Diga di Ridracoli ad altri suggestivi scenari della foreste Casentinesi. Accompagna il trekking Simone Piccini, che insieme al portale Scomfort Zone, sostiene un progetto per aiutare i bambini di strada di Medellin in Colombia. Simone racconterà storie ed episodi tratti dal suo ultimo libro: Mi Comuna 13.



Informazioni sul trekking:

Lunghezza: Circa 13 km. Dislivello: 600 metri.

Quota: 10 euro a persona.

Ritrovo ore 8.30 presso quartiere Ronco a Forlì.



Info e prenotazione obbligatoria: 3497789611 (Mattia) info@scomfortzone.com

Al momento dell'iscrizione verranno comunicate tutte le informazioni per svolgere l'escursione secondo le disposizione post Covid-19.