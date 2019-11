Un trekking tra faggeti secolari al sapore di India

Domenica 1 dicembre, l'Associazione INZIR - Viaggiatori in Circolo di Forlì propone un trekking che da San Benedetto in Alpe porta alla scoperta di faggi secolari sino alla Valle del Tramazzo.

Al termine dell'Escursione si raggiunge Il Vignale Ostello - Ristorante di San Benedetto per assistere alla mostra fotografica "Dagli occhi al cuore" di Katia Scodino, dove è possibile ascoltare racconti e confrontarsi direttamente con l'autrice.



Il trekking sarà di circa 15 chilometri, con un dislivello di circa 500 metri.

Ritrovo ore 8 presso il Circolo Inzir in via Bezzecca 10 a Forlì.



Per info e prenotazione obbligatoria:

3497789611 - info@inzir.it