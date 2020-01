Trekking fotografico nel parco delle foreste casentinesi

Domenica 19 gennaio le guide ambientali del portale Scomfortzone.com propongono un'escursione fotografica nel Parco delle Foreste Castentinesi.



Sarà presente una fotografa professionista che aiuterà i partecipanti a leggere l’escursione, utilizzando le tecniche del Racconto Fotografico, con l’attenzione di coglierne i momenti e i particolari più significativi.



Lunghezza: circa 7,5 km

Durata: 2 ore e 30 minuti (soste escluse)

Dislivello: 350 metri

Difficoltà: E* Medio (Escursione ad anello su sentiero, alla portata di chiunque sia abituato a camminare e sia in buone condizioni di salute)



Ritrovo: ore 9 nel parcheggio di fronte il Bar Dozza, via Indipendenza 11 a Meldola



Per maggiori informazioni e prenotazione obbligatoria:

3497789611

info@scomfortzone.com