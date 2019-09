Trekking tra boschi e altipiani alla scoperta dei cervi

Domenica 29 settembre, alle 9.30, parte un'escursione gratuita all'interno del progetto Autunno Slow 2019 del Parco Nazionale Foreste Casentinesi.



Si va da Ridracoli a San Paolo in Alpe per la Valle del Rio Bacine. Ritrovo presso IDRO Ecomuseo delle Acque di Ridracoli.



Escursione di lunghezza media, non ad anello ma consigliata per la bellezza della meta: l'altopiano di San Paolo in Alpe, incastonato sul crinale secondario che separa il Bidente di Corniolo da quello di Ridracoli, di fronte al mare verde delle Foreste. Possibilità di chiudere l'anello lungo un sentiero non ufficiale.

L'escursione è preceduta da una breve visita guidata alla sala dedicata alla fauna del Parco Nazionale presso Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli con particolar riguardo al re della Foresta: il Cervo.



Escursione non adatta ai passeggini o ai bimbi molto piccoli.

Occorrente: scarponi, acqua, abbigliamento idoneo ad una giornata all'aperto, pranzo al sacco.



20 posti disponibili, le prenotazioni si prendono fino al giorno precedente all'iniziativa o fino ad esaurimento posti!



Per info e prenotazioni: Tel: 0543 917912, ladigadiridracoli@atlantide.net