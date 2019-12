Trekking internazionale alle cascate dell'Acquacheta

Camminare in mezzo alla natura, condividere esperienze, chiacchierare in lingua straniera con persone di altre nazionalità. E' questa la proposta di Forlì Language Exchange e del portale Scomfortzone.com per domenica 8 dicembre. La giornata prevede una camminata fino alla suggestiva cascata dell'Acquacheta. Durante il percorso ci sono occasioni per interagire tra i partecipanti nella lingua straniera prescelta.



Ritrovo alle ore 8.30 a Forlì presso Piazzale Foro Boario.

Il percorso sarà di 8 chilometri per una durata complessiva di circa 3 ore mezza, con l'accompagnamento di una Guida Ambientale Escursionistica.

Al termine dell'escursione sarà possibile pranzare alla carta o con menù convenzionato presso il Vignale ostello ristorante.



Per info e prenotazione obbligatoria: 3497789611 - info@scomfortzone.com