Un trekking al tramonto sul monte Falterona

Sabato 29 febbraio è l'occasione per fare una bella escursione "ossigenante" per godere dei meravigliosi panorami che nelle ore del tramonto sanno offrire le principali vette del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.



Insieme alle Guide Escursionistiche del portale ScomfortZone.com si raggiunge il Monte Falco e il Monte Falterona per poi rientrare al buio nel mezzo della suggestiva faggeta.



Lunghezza: circa 7 km

Dislivello: 300 metri

Difficoltà: E Facile (alla portata di chiunque abbia un minimo di allenamento e abitudine a camminare)

E' obbligatorio portare con se una torcia.



Ritrovo: Ore 15:30 nel parcheggio di fronte piste da Sci Località Fangacci

Per chi parte da Forlì è possibile ritrovarsi alle 13:30 al Parcheggio dietro bruschetteria I Du Matt, zona Ronco).

Si raggiungerà il luogo dell'escursione con mezzi propri.



Per maggiori informazioni e prenotazione obbligatoria contattare: 3497789611 - info@scomfortzone.com