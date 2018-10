Trekking urbano: percorso nel gusto con "Lo scarafo nella brodazza"

Anche quest'anno Forlì aderisce alla Giornata Nazionale del Trekking Urbano, in programma per sabato 27 ottobre, con il percorso "Lo scarafo nella brodazza - A spasso per la città alla scoperta di cibi", gusti e sapori delle varie epoche forlivesi.

Un viaggio nel tempo attraverso le abitudini e gli eccessi culinari di una Forlì la cui storia, sconosciuta ai più, risiedeva nel bisogno quotidiano di nutrirsi e nel desiderio di mangiare bene. Attraversando il centro storico si incontrano scorci e luoghi, nei quali è possibile intravedere le tracce di questi cibi, che richiamano piccole e grandi storie, aneddoti che spaziano dal Medioevo ai giorni nostri e che delineano un percorso parallelo agli episodi più significativi della storia cittadina.

Si parte dalla piazza, sede di un mercato plurisecolare, che ospitava un tempo anche i prodotti della gastronomia, e si procede con suggestioni e memorie legati al cibo, da un secolo all'altro senza seguire una linea temporale, sottolineando le affinità tra le tradizioni del passato più remoto e quelle di un passato più prossimo, o addirittura quelle che caratterizzano il nostro presente.

Orario: Tre partenze ai seguenti orari ore 14.15, ore 14.45 e ore 15.15

Evento gratuito. Prenotazione obbligatoria

Ritrovo 15 minuti prima dell’ora di inizio presso il punto di partenza in Piazza Saffi, sotto i portici all'angolo con Corso Diaz.