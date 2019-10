Il trentennale di Area Sismica si apre con l'esplosivo live dei The Ex

Domenica 6 ottobre, alle 18, la stagione del trentennale di Area Sismica si apre con una band esplosiva: The Ex.

Figli dell’esplosione punk, gli Ex hanno continuato a esplorare musicalmente le aree più disparate fino ai giorni nostri. Dall’inizio degli anni ’80 hanno acceso le più disparate come con Kamagurka, Tom Cora, Sonic Youth, Han Bennink, Jan Mulder e Shellac. Nel 2002 The Ex ha avviato un vivace scambio musicale con l’Etiopia, ha organizzato numerosi progetti e ha invitato diversi musicisti etiopi in Europa. Come con il leggendario sassofonista Getatchew Mekuria, con cui hanno registrato due album e suonato in oltre cento concerti.

La band organizza anche gli “Ex Festivals”, dove invitano i loro musicisti preferiti. Un mix di improvvisatori, jazzisti e tesori locali che hanno incontrato durante i tour in tutto il mondo. Gli ultimi anni hanno visto collaborazioni con Brass Unbound (Wolter Wierbos, Mats Gustafsson, Ken Vandermark e Roy Paci), Circus Debre Berhan e Fendika, entrambi dall’Etiopia, e molti, molti altri.

Dopo tutti questi anni, più di 28 album e circa 1.900 concerti la band continua a lavorare come faceva quando ha iniziato, in maniera completamente indipendente da case discografiche, manager o roadies.

Ingresso 12 euro

Area Sismica è un circolo Arci