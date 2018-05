"Tres dotes", festival di poesia e tanti ospiti in Appennino

Dal 22 al 24 giugno 2018 nel suggestivo borgo di Tredozio (FC) si terrà il Festival di Poesia TRES DOTES, organizzato dall’associazione IndependentPOETRY, in collaborazione con il Comune di Tredozio. All’intento principale, legato alla divulgazione letteraria, si aggiunge quello di valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico dell’Appennino Tosco-Romagnolo, in un’ottica di promozione del territorio che ha meritato il patrocinio della Regione Emilia Romagna.

Il ricchissimo programma, che si dipanerà nell’arco di tre giorni, vanta una pluralità di eventi e di ospiti: conferenze, letture e open mic vedranno alternarsi voci affermate del panorama poetico nazionale a protagonisti del territorio, in un’atmosfera di dialogo e partecipazione. Laboratori di scrittura gratuiti, appuntamenti musicali, passeggiate letterarie per le vie del borgo, una Fiera del Libro e la cerimonia di premiazione del Concorso Maria Virginia Fabroni completeranno l’offerta eterogenea.

Nel corso del Festival verrà inoltre sperimentato il Typewriter Project, liberamente ispirato all’omonimo progetto statunitense della Poetry Society of New York. In una macchina da scrivere sarà inserito un foglio a modulo continuo con l’incipit di una poesia; tutti i partecipanti al Festival saranno invitati a continuare il testo con i propri versi – in sintonia con quelli precedenti- in modo tale che, al termine delle due giornate, si generi un testo collettivo che sarà pubblicato sul sito www.independentpoetry.org.

Gli autori che parteciperanno al Festival:

Cristina Annino, Flavio Almerighi, Comasia Aquaro, Gianfranco Alpi, Rosarita Berardi, Aurea Bettini, Maria Elena Blanco, Ilaria Boffa, Alessandro Brusa, Maria Grazia Calandrone, Clery Celeste, Annalisa Ciampalini, Valerio Grutt, Monica Guerra, Cristina Laghi, Gianfranco Lauretano, Scilla Mastini, Michele Paoletti, Sandro Pecchiari, Alex Ragazzini, Giovanna Rosadini, Davide Scorretti, Stefano Simoncelli, Francesco Sassetto, Luigi Sebastiani, Bianca Sorrentino, Anna Maria Spalloni, Gianni Venturi.



Programma:

VENERDÌ 22 GIUGNO

Ore 20.30 Teatro della Concordia Palazzo Frassineti

Omaggio a Tredozio, a cura di Gianfranco Alpi.

Inaugurazione Festival TRES DOTES a cura dell’Amministrazione Comunale e dell’Associazione IndependentPOETRY.

Ore 21.30 Teatro della Concordia Palazzo Frassineti

Maria Virginia Fabroni, lettura a cura degli studenti delle scuole di Modigliana e di Tredozio. Presenta il Sindaco Simona Vietina.

Ore 22.00 Teatro della Concordia Palazzo Frassineti

I luoghi dell’anima di Monica Guerra, Flavio Almerighi, Aurea Bettini.

Alla chitarra il Maestro Donato D’Antonio. Presenta Alessandro Canzian. In coda OPEN MIC.

SABATO 23 GIUGNO

Ore 10.00 Palazzo Medri Punto Informazione

Ritrovo per i partecipanti ai laboratori di poesia.

Gestione scaletta OPEN MIC.

Distribuzione programmi.

Ore 10.00-11.30 Palazzo Medri Punto Informazione

Accoglienza autori a cura di IndependentPOETRY.

Ore 10.30-12.30 Limonaia Palazzo Fantini

Laboratorio di Poesia riservato ai finalisti del Concorso Maria Virginia Fabroni, a cura di Alessandro Canzian, Samuele Editore.

Ore 10.30-12.30 Parco degli Alpini viale della Repubblica

Laboratorio di Poesia a cura di Aurea Bettini, per studenti scuole medie.

Ore 10.30-12.30 Palazzo Fantini

Laboratorio di Poesia a cura di Rosarita Berardi, per adulti e segnalati dal concorso Maria Virginia Fabroni.

Ore 11.00 Piazza Vespignani

Apertura Fiera del Libro.

Ore 11.00-12.30 Piazza Vespignani

Letture di: Scilla Mastini (musica di Roberto Ceccanti), Alex Ragazzini, Cristina Laghi, Michele Paoletti, Anna Maria Spalloni. Presenta Flavio Almerighi. In coda OPEN MIC.

Ore 14.30 Piazza Largo Ghetti

Inaugurazione Typewriter Project*, a cura di Alessandro Canzian.

Ore 15.00-17.00 Limonaia Palazzo Fantini

La via delle donne a cura di Rosarita Berardi. Presenta Aurea Bettini.

Ore 17.00-17.45 Piazza Vespignani

Lettura di: Comasia Aquaro, Maria Elena Blanco, Ilaria Boffa. Presenta Flavio Almerighi. In coda OPEN MIC.

Ore 17.45-18.30 Piazza Vespignani

Ogni poesia è una sera, incontro con Stefano Simoncelli. Presenta Monica Guerra.

Ore 18.30-19.30 Piazza Vespignani

Poesia e Musica dal ‘900 a oggi, incontro con Michele Donati e Luigi Sebastiani. Presenta Monica Guerra. In collaborazione con Officina Matteucci.

Ore 21.30 Piazza Vespignani

I Poeti Contemporanei: Cristina Annino, Maria Grazia Calandrone, Gianfranco Lauretano, Sandro Pecchiari, Giovanna Rosadini, Francesco Sassetto. Presenta Alessandro Canzian. Musica a cura di Simone Cattani.

Ore 23.00 Piazza Vespignani

Deliri Mantrici di Gianni Venturi. Presenta Flavio Almerighi.

Ore 23.00 Piazza Vespignani

Chiusura Fiera del Libro.

Ore 24.00 Parco degli Alpini viale della Repubblica

Poeti di Notte: Alessandro Brusa, Clery Celeste, Annalisa Ciampalini, Valerio Grutt, Davide Scorretti. Presenta Alessandro Canzian.

DOMENICA 24 GIUGNO

Ore 11.00 Piazza Vespignani

Apertura Fiera del Libro.

Ore 11.00 – Piazza Vespignani

OPEN MIC SCUOLE. Presenta Elisabetta Zambon.

Ore 12.00 – Piazza Vespignani

OPEN MIC. Presenta Flavio Almerighi.

Ore 15.30-16.30 Palazzo Fantini

Il Mito nella Poesia del ‘900, incontro con Bianca Sorrentino. Presenta Aurea Bettini.

Ore 16.30 Piazza Vespignani

Chiusura Fiera del Libro.

Ore 16.30 Piazza Largo Ghetti

Chiusura Typewriter Project.

Ore 16.30-17.30 Giardino Palazzo Fantini

Cerimonia conclusiva del concorso Maria Virginia Fabroni. Lettura dei quindici testi finalisti e premiazione dei primi tre classificati; Premio Giuria, Premio Miglior Poeta Tredoziese, Premio Giovane. Svelamento delle opere in ceramica con la riproduzione delle poesie vincitrici dell’edizione 2018 e 2017, a cura dell’artista tredoziese Diego Ciani. Presenta il Sindaco Simona Vietina.

Ore 17.30 Giardino Palazzo Fantini

Chiusura Manifestazione, saluto dell’Amministrazione Comunale e dell’Associazione IndependentPOETRY.

Ore 17.30 Passeggiando con Maria Virginia Fabroni per le vie del paese, a cura della prof.ssa Maria Grazia Nannini.