Tributo a Chet Baker di Jimmy Villotti per il Forlì Jazz Festival

Nell'ambito del Forlì Jazz Festival, martedì sera, al Ca’ Leoni di Forlì, dalle ore 19.30, Jimmy Villotti farà un suggestivo omaggio a Chet Baker. Corso della Repubblica 21. Ingresso libero. Per prenotazioni: Info-0543-24344

Dopo una vita da turnista Jimmy decide di dedicarsi alla sua vera passione, il jazz, immergendosi quotidianamente nello studio e dedicandosi alla sperimentazione. Fra i suoi punti di riferimento vi sono Steve Grossman, Tony Castellano, George Coleman, Al Bacon e René Thomas. Nonostante questo, sono singolari i suoi album: fra i primi Jimmy Villotti (1993) - che contiene l'originale e in parte autobiografica Drin drin e Si fidi ci ho il fez (1994), dove il jazz è mescolato ad un pop di facile ascolto e testi ironici, cantati dallo stesso Villotti.

Negli ultimi anni il suo estro creativo lo porta verso la scrittura, dedicata al racconto romanzato di sé e della sua Bologna. Scrive per Gianni Morandi l'intensa Io sono un treno, sulla vita dei musicisti in viaggio continuo.

Le sue ultime opere musicali (come Naturalmente imperfetto del 2002) sono segnate da un certo disimpegno ed uno stile che poco hanno a che vedere con il jazz.

Nel 2008 vince la terza edizione del premio I suoni della Canzone, istituito dal Club Tenco di Sanremo quale riconoscimento ai musicisti che collaborano o hanno collaborato con i grandi nomi della canzone italiana, e consegnato durante l'annuale rassegna della canzone d'autore.