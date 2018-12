Tributo al re Elvis, con Valerio Spazzoli ed Ercole Canestrini

Sabato 22 dicembre, alle ore 22.00, il Time di Forlì propone una serata di musica dedicata al re del Rock'n roll.

Un tributo a Elvis Presley di cui saranno protagonisti Valerio Spazzoli alla vove e Ercole (Arsenio) Canestrini alla chitarra.

Era il 5 luglio 1954 quando Elvis Presley arrivò ai Sun Studios per incidere, al costo di un dollaro, un disco da regalare alla madre per il suo compleanno. Il suo modo di cantare, totalmente innovativo e la sua timbrica, colpirono Sam Phillips, boss della Sun Records, al punto tale che dopo pochi giorni uscì una versione rivoluzionaria di due classici country: That's all right Mama e Blue moon of Kentuky. Da allora, la musica cambiò per sempre: era nato il rock and roll.