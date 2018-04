Tributo agli U2 con "Bonovox": ritorno dopo 5 anni

Torna al Naima il tributo agli U2 "Bonovox", nell'ambito della rassegna "Rockin'Time". Dopo il grande successo ottenuto nell'edizione di Rockin'Time 2013 ritorneranno a grande richiesta anche nel 2018 i Bonovox per un'altra coinvolgente serata omaggio agli U2. La partecipazione entusiasta del loro pubblico riesce a ricreare la magica atmosfera dei veri concerti della band di Dublino e siamo certi che si ricreerà anche in questo 4^ concerto di Rockin'Time 2018.



Dal vivo, sul maxischermo, vengono proiettati video e immagini della band irlandese, mentre i suoni e l’affiatamento sul palco richiamano in maniera verosimile gli stessi originali U2.



Nei loro concerti una fedeltà non solo a livello musicale ma anche a livello coreografico.

Il gruppo infatti, si è concentrato nel selezionare, oltre alle canzoni che meglio rappresentano gli U2, anche una serie di accorgimenti scenografici assieme ai quali riescono a farsi apprezzare ancora di più dal loro pubblico.



La chiave del successo dei BONOVOX, è rappresentata da tre concetti: serietà, professionalità e passione, il tutto amalgamato dall'esperienza e dal supporto di collaboratori che ruotano attorno a questa band. I BONOVOX vantano in scaletta oltre 50 brani degli U2, dagli esordi di "Boy" agli ultimi percorsi del nuovo"How to dismantle an atomic bomb", ma la vera carica trascinante è l’allbum Live “Under a Blood Red Sky” del quale la band ne richiama le sonorità , viste anche le caretteristiche tecniche dei musicisti e della voce solista.



Tutti brani vengono proposti dal gruppo con energia travolgente e fedeltà assoluta, la stessa "fedeltà all'originale" tanto apprezzata e richiesta dagli esigentissimi fans; la passione dei Bonovox diventa un vero show e il gruppo viene reclamato oltre che nella loro città d'origine Bolzano anche da altri capoluoghi d'Italia e all’estero.