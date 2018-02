Festival Musicale "MagicamenteMozard": appuntamento con il Trio Boisè

Secondo appuntamento domenica con "MagicamenteMozard". Protagonista dell'appuntamento, in programma alle 11 nella sala Sangiorgi, sarà il Trio Boisè composto da Yuri Ciccarese (flauto), Stefano Bertozzi (clarinetto) e Agostino Babbi (fagotto). Ciccarese, diplomato al Conservatorio di Cesena, si è perfezionato con W. Bennett, A. Nicolet, P. Gallois, J. Bàlint. Ha suonato in Italia, Austria, Svizzera, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Romania, Bulgaria, Lettonia, Polonia, Russia, Croazia, Albania, Canada, Stati Uniti, Messico. In questi ultimi anni ha raggiunto obiettivi prestigiosi: dopo l'apparizione alla Carnegie Hall di New York, si è esibito come solista con la Russian Chamber Orchestra e ha suonato con grandi interpreti russi al Conservatorio di Mosca. Tiene master class in Italia, Messico e Paesi dell'Area Balcanica.

Bertozzi, diplomato al Conservatorio di Pesaro e all’Accademia Chigiana di Siena con G. Garbarino, ha suonato in Germania, Slovacchia, Rep. Ceca, Polonia, Austria, Svizzera, Francia, Spagna, Portogallo, Albania, Tunisia, Cile, Venezuela e in importanti festival musicali (“Gasteig” di Monaco di Baviera, Settimane Musicali di Lugano, Gioventù Musicale Portoghese, Teatro La Fenice di Venezia, etc..). Ha collaborato con orchestre italiane e, come solista, con la Filarmonica di Olsztyn e l’Orchestra da Camera di Slupsk (Polonia), la Filarmonica di Kosizce (Slovacchia), l’Orchestra Sinfonica di Carabobo (Venezuela). Ha inciso per la “Ricordi”, per la “Crescendo”, per la “Bongiovanni” e per la “Felmay”. E’ docente di clarinetto al Conservatorio di Mantova.

Babbi, diplomato al Conservatorio di Cesena, ha frequentando corsi di perfezionamento in Italia. Nel 2015 ha conseguito la laurea di II livello con “110 con lode” al Conservatorio Maderna con Marco Lugaresi. Si esibisce con l’Orchestra Corelli, l’Ensemble Tempo Primo, l’Ottetto Malatestiano, l'Orchestra Maderna di Forlì, l'Orchestra Rossini di Pesaro e con il Quintetto all’Opera. Con l'International Music Program Project, si è esibito come solista presso la Maquette University, la Carroll University di Milwaukee e la Stanford University di San Francisco.

Il programma

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 – 1791)

TRE NOTTURNI:

Due pupille amabili (n. 1 K 439)

Ecco quel fiero istante (n. 3 K 436)

Luci care, luci belle (n. 5 K 439a)

DIVERTIMENTO n. 3 KV 439

Allegro

Menuetto e Trio

Adagio

Menuetto e Trio

Rondò allegro assai

GAETANO DONIZETTI (1797 - 1848)

DON PASQUALE

Fantasia su motivi d’opera

GIOACCHINO ROSSINI (1792 – 1868)

LA PIETRA DEL PARAGONE

Ouverture