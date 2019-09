Torna in piazza "Truck 'n' Roll": i gustosi street food con contorno di birra e musica rock

Dall'11 al 13 ottobre giunge a Forlì Truck 'n' Roll - Mangia Bevi Balla, la manifestazione dedicata ai food truck che torna nella centralissima Piazza Saffi.

La lunga carovana di furgoncini attrezzati aspetta il pubblico per offrire il miglior cibo di strada accompagnato da rock'n roll e birra artigianale. I trucks sono stati selezionati e sono tra i più conosciuti ed apprezzati di tutt’Italia: Ape Car, carretti, roulotte, rimorchi e furgoni sono pronti a proporre con le loro specialità e il loro mondo colorato.

Uno speciale viaggio culinario partendo dalla tradizione dei sapori e delle tipicità del territorio fino ad arrivare all’innovativa cucina creativa; insomma un’esperienza gastronomica da non perdere.

Per l’occasione Piazza Saffi viene allestita con tavoli e luci che avranno come cornice i variopinti furgoni vintage per creare un’atmosfera dal sapore retrò di aggregazione e divertimento.

Truck’n’ Roll propone anche le migliori birre artigianali di produttori qualificati. Piccoli birrifici indipendenti alla continua ricerca di nuove ricette tutte da scoprire, senza dimenticare le classiche birre d’autore sempre apprezzate.

L'intrattenimento: musica e mercatini

La musica accompagna il cibo. Piazza Saffi ospita tre imperdibili serate a ritmo di rock, per ripercorrere insieme la storia del più travolgente tra i generi musicali, dalle origini ai giorni nostri passando per blues, fusion, grunge e folk. Dall’aperitivo al dopo cena.

Venerdì 11 ottobre, ore 20.00/23.00, spazio ai Flamin'Gene and His Tonic's (Rock'n'Roll/Rocksteady), poi Dj Elio (Rock'n'Roll/Surf/Wave). Sabato 12 ottobre, ore 12.00/15.00, Dj Elio (Rock'n'Roll/Surf/Wave), mentre alle 20.30 arrivano Angry Gentleman (Blues/Folk) e Boogie Chillen (Rock'n'Blues/Rock'n'Roll). Domenica 13 ottobre, ore 12.00/15.00, tocca a Andy Lee Dj (Rock’n’Roll/Rock‘a’Billy/Surf/Ska anni 50 e 60), invece dalle 20.00/22.30 si chiude con Dj Elio (Rock'n'Roll/Surf/Wave) e The Silver Combo (Rock'n'Roll/Swing/Blues).

Per chi poi, dopo lo street food, volesse fare scorta di prodotti di qualità e continuare a casa l’abitudine del buon cibo, Truck’n’ Roll propone la “Via dei Sapori” con una ricca offerta di espositori provenienti da varie Regioni d’Italia. Una vetrina all’aria aperta delle specialità gastronomiche della nostra bella Italia senza dimenticare le eccellenze della nostra Regione. Un trionfo di sapori, di odori e colori allestito in Via delle Torri vi aspetta per il vostro shopping culinario.

Orari: venerdì dalle ore 18 alle 24 – sabato/domenica dalle ore 12 alle 24 Via dei Sapori: venerdì dalle ore 18 alle 22 – sabato/domenica dalle ore 9 alle 21