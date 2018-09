In Piazza Saffi si mangia, si beve e si balla: con "Truck'n Roll" un viaggio culinario e bancarelle per lo shopping

Una lunga carovana di Food Truck in stile anni 50-60-70 è pronta ad invadere Piazza Saffi. Ape Car, carretti, roulotte, rimorchi e furgoni saranno protagonisti della nuova manifestazione dedicata al cibo di strada, "Truck'n Roll", in programma da venerdì 12 a domenica 14 ottobre. I Truck accompagneranno in uno speciale viaggio culinario, partendo dalla tradizione dei sapori e delle tipicità del territorio fino ad arrivare all’innovativa cucina creativa. Per l’occasione il nucleo principale del centro storico sarà allestito con tavoli e luci, che avranno come cornice i variopinti furgoni vintage per creare un’atmosfera dal sapore retrò di aggregazione e divertimento.

Truck’n’ Roll proporrà le migliori birre artigianali di produttori qualificati. Piccoli birrifici indipendenti alla continua ricerca di nuove ricette tutte da scoprire, senza dimenticare le classiche birre d’autore sempre apprezzate. Si mangia, si beve e naturalmente si balla a Truck: in Piazza Saffi si ripercorrerà la storia del più travolgente tra i generi musicali, dalle origini ai giorni nostri passando per blues, fusion, grunge e folk. Dall’aperitivo al dopo cena atmosfere musicali uniche per accompagnare le serate in compagnia.

Per chi poi, dopo lo street food, volesse fare scorta di prodotti di qualità e continuare a casa l’abitudine del buon cibo, Truck’n’ Roll vi propone la “Via dei Sapori” con una ricca offerta di espositori provenienti da varie Regioni d’Italia. Una vetrina all’aria aperta delle specialità gastronomiche italiane, senza dimenticare le eccellenze emiliano romagnole. Un trionfo di sapori, di odori e colori allestito in Via delle Torri vi aspetta per uno shopping culinario. Ad arricchire il programma delle tre giornate anche lo “Street Market”, dove si potrà curiosare tra le bancarelle e magari trovare l’occasione giusta che si cercava da tempo, per fare un regalo o per farsi un regalo.