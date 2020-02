Tutta l'ironia di Michele Serra ne "L’amaca di domani"

Le parole, con le loro seduzioni e le loro trappole, sono le protagoniste di L’amaca di domani. Considerazioni in pubblico alla presenza di una mucca,il monologo teatrale, comico e sentimentale, impudico e coinvolgente, nel quale Michele Serra, protagonista sul palcoscenico del Teatro Diego Fabbri di Forlì venerdì 21 febbraio alle ore 21 per la rassegna Moderno,apre allospettatore la sua bottega di scrittura. La regia è di Andrea Renzi.

Scrivere ogni giorno, per ventisette anni, la propria opinione sulgiornale è una forma di potere o una condanna? Un esercizio di stileo uno sfoggio maniacale, degno di un caso umano? Bisogna invidiarele bestie, che per esistere non sono condannate a parlare?

Le persone e le cose trattate nel corso degli anni – la politica, lasocietà, le star vere e quelle fasulle, la gente comune, il costume, lacultura – riemergono dal grande sacco delle parole scritte conintatta vitalità e qualche sorpresa.

Dipanando la matassa della propria scrittura, Michele Serra fornisceanche traccia delle proprie debolezze e delle proprie manie.

Il vero bandolo, come per ogni cosa, forse è nell’infanzia.

Il finale, per fortuna, è ancora da scrivere.

