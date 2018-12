Tutta la passione del Fano Gospel Choir ai Musei San Domenico

Sabato 22 dicembre, ore 17.30, il Fano Gospel Choir si esibisce alla Sala del Refettorio dei Musei San Domenico a Forlì.

A seguire verrà offerto ai presenti un aperitivo natalizio a cura di “Osteria Don Abbondio”.

Il “Fano Gospel Choir” è una realtà musicale composta da 25 voci, legate tra loro da una grande passione per il canto gospel e spiritual.

Il coro è in piena attività dal 1996: nel 2016 ha festeggiato i 20 anni di musica, con un grande evento presso il Teatro Politeama di Fano, l’8 dicembre 2016.

Da più di 20 anni “Fano Gospel Choir” porta la propria arte in diverse piazze e teatri italiani; Gospel è cultura, preghiera, ma anche divertimento e musica!

Ingresso Unico € 10,00