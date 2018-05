"Tutto sbagliato", giallo a teatro. In scena anche un cane

L'associazione Culturale La Compagnia dell'Anello di Forlì presenta il suo nuovo spettacolo di prosa "Tutto Sbagliato" per la regia di Francesco Lezza e Simone Bombardi, un intrigante giallo ambientato nell'Inghilterra degli anni '20.

La trama vede il facoltoso John Goodman assassinato all'interno della sua villa proprio la sera in cui si celebra la sua festa di fidanzamento. Il rampante ispettore Lawson giunge prontamente sul luogo per smascherare l'assassino. Nessuno degli ospiti e’ esente da sospetti e le indagini si sviluppano con continui colpi di scena alla ricerca del nuovo probabile colpevole.

Ma, come in ogni prima che si rispetti, tutto cio’ che puo’ andare male... lo farà

Errori tecnici, problemi di ogni tipo, imprevisti, insomma un vero e proprio disastro, da cui gli attori cercheranno di venir fuori e soprattutto...di uscire vivi dalla scena dell'"Omicidio a Villa Goodman"...

In scena nove attori...e un cane!

Cast: Luciano Baldan - Eleonora Benetti - Matteo Celli - Vincenzo Del Gais - Christian Della Penna - Giada Nanni - Giorgia Tonini - Richard Turchi - Marco Venturi - Spike.

Disegno Luci: Roberto Vespignani

Tecnico Audio: Matteo Mambelli.