"Tutto sbagliato", spettacolo di beneficenza al teatro Diego Fabbri

Lo spettacolo si chiama “Tutto Sbagliato”, e il divertimento è assicurato, ma la causa non potrebbe essere più giusta! Aiuta adulti e bambini con diabete a vivere meglio una condizione per la quale non esiste guarigione. Appuntamento al Teatro "Diego Fabbri" di Forlì domenica 21 ottobre alle ore 20.30 per lo spettacolo realizzato dalla “Compagnia dell’anello”. L’intero ricavato sarà devoluto a progetti a favore di bambini e adolescenti con diabete.

Per prenotazioni (i posti sono limitati): 388.1613262 (Laura)