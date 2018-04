"Ufficio reclami: una giornata infernale": in coda con le anime dannate

Sabato 7 Aprile, alle ore 21, al Teatro Testori per la rassegna "L'Isola del Tesoro", il gruppo TeatrOrtica "Gli Slan di Sandra" presenta la commedia "Ufficio reclami: una giornata infernale".

Nell’Inferno dantesco, a seguito di una riforma è stato istituito un Ufficio Reclami a cui si rivolgono anime dannate, sia già presenti nella Divina Commedia, quali Francesca Da Rimini, Elena di Troia, Conte Ugolino della Gherardesca, che anime arrivate all’Inferno successivamente come Caterina Sforza, Benito Mussolini, e non ultimo un Caronte mandato in pensione. In una divertente commedia, che fa affiorare ricordi scolastici, vengono presentate richieste e lamentele senza trascurare l’aggancio a particolari storici, alcuni dei quali poco conosciuti o addirittura ignorati.