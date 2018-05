Ultime battute in...duetto per il Forlì Jazz Festival

Venerdì 18 maggio al Bistrò Verde Paglia di Forl ultime battute del Forlì Jazz Festival, dedicato a Chet Baker, successo di pubblico e di critica musicale.

Tocca venerdì 18 maggio, dalle ore 21.00, presso il Bistrò Verde Paglia di corso Diaz 14, al duo “DUE ETTI DI JAZZ”, prima della chiusura definitiva sabato 19 con Anna Ghetti accompagnata dal chitarrista Simone Ravaioli, presso Eataly di piazza Saffi.

Il duo, formato da GIORDANO BEZZI alla tromba e IACOPO RAGGI al pianoforte, riesce ad affrontare la poesia malinconica del grande musicista nei pezzi classici che gli anni '50 e '60, lo hanno incoronato in varie occasioni, come il migliore interprete delle contraddizioni sociali, e dell'espansione di un jazz in qualsiasi direzione.

Mantenendo caratteristiche peculiari del singolare musicista, i Duetti si trasformeranno, come il jazz comanda, in arrangiamenti virtuosi e ritmici, delineando una propria capacità timbrica e compositiva.

E di seguito quello che ci hanno detto a proposito del loro incontro con la musica di musica di Chet Baker:

"La musica di Chet Baker si incontra con la sua poesia e chiunque si deve confrontare con i sentimenti della dolcezza e della sofferenza non può che immergersi nel soffio languido e melodico di un poeta che ha attraversato anche la nostra cultura dagli anni '60 agli anni '80, regalando le sfaccettature di un jazz universale che accende i movimenti più segreti e gli aspetti più profondi della solitudine dell'uomo, propriamente marcata in questo frangente di società rumorosa e chiassosa."