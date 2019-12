Ultimi giorni per ammirare la mostra "Cibo" di Steve McCurry alla Chiesa dei Servi

Ultimi giorni di apertura per la "sezione staccata" a Forlimpopoli della straordinaria mostra "Cibo" di Steve McCurry, ospite dei Musei San Domenico di Forlì.

L'ulteriore allestimento della mostra del quattro volte vincitore del World Press Photo è infatti visitabile - gratuitamente - da giovedì 2 a lunedì 6 gennaio 2020, dalle 15 alle 19, presso l'aula ellittica della quattrocentesca Chiesa dei Servi di via Costa che ospita anche il centro di cultura gastronomica "Casa Artusi". E proprio sulla scorta della collaborazione con "Casa Artusi" i curatori della mostra forlivese hanno accettato di portare nella Chiesa dei Servi sei fotografie di McCurry che attraversano ed illuminano tutte le culture, sia in senso geografico (dagli Stati Uniti al Tibet, passando per la Macedonia) sia in senso gastronomico (dal più umile tra i cibi di casa alle più raffinate preparazioni degli chef).

Il tutto tenendo fede al principio artusiano della centralità delle persone: che si tratti di una sfoglina macedone o di uno chef californiano, al centro delle sue foto rimane sempre la dimensione dell’umanità, quell’amore per “il bello ed il buono ovunque si trovino” su cui si basa anche la cucina – ma sarebbe più corretto dire la cultura – artusiana.