Ultimi giorni per visitare la mostra sui libri pop-up dedicati al Natale

Sabato 11 e domenica 12 gennaio ultima possibilità per ammirare la mostra sui libri pop-up dedicati al tema del Natale ospite del Museo Archeologico di Forlimpopoli.

Grazie alla disponibilità di Massimo Missiroli, uno dei massimi paper-engineer a livello internazionale (ovvero dei massimi ingegneri cartotecnici che ideano forme e piegature dei libri pop-up), il museo intitolato a Tobia Aldini ospita infatti fino a domenica una mostra di 20 straordinari libri pop-up moderni, provenienti da tutto il mondo.

Un’occasione unica – e non solo per i bambini – per scoprire il magico mondo di questo genere particolarissimo di libri che destano meraviglia ad ogni pagina, in un contesto per di più di grande suggestione come il Museo Archeologico di Forlimpopoli posto all'interno della rocca rinascimentale al centro della città.

Apertura - sia sabato che domenica - dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30.