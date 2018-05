Ultimo incontro della rassegna sul Mediterraneo con Ignazio De Francesco

Si conclude Giovedì 31 maggio 2018 la rassegna "Partendo da Forlì, attraversando il Mediterraneo" organizzata dalla Biblioteca Comunale "A. Saffi" di Forlì in collaborazione con il Centro Culturale L'Ortica. Alle ore 16,30, sarà ospite della Biblioteca Comunale "Aurelio Saffi" (Corso della Repubblica n. 78-Forlì) Ignazio De Francesco. che presenterà il suo libro "Leila nella tempesta" (Edizioni Zikkaron) dialogando con il poeta Giancarlo Sissa. Coordina Luca Cenacchi.

“Leila della tempesta” è un dialogo sulla cittadinanza, l’emigrazione, la religione, il rapporto uomo-donna, la violenza in nome di Dio e la mistica del cuore, che mette al centro una giovane tunisina di nome Leila, personaggio reale, giunta in Italia attraverso il mare e finita in carcere per commercio di stupefacenti. Intorno a lei si muove un coro di persone della stessa provenienza geografica, culturale e religiosa, che si confrontano su questi temi con un monaco cristiano che parla nella loro lingua e li stimola a riflettere sulle loro tradizioni e sull’incontro tra esse e quel testo fondativo della vita in Italia che è la Costituzione repubblicana. Un dialogo serrato nel quale si intrecciano molti “temi alti” trattati però in modo accessibile a ogni genere di lettore.

Ignazio Di Francesco, monaco della Piccola Famiglia dell'Annunziata, si occupa di letteratura cristiana antica e di fonti ascetiche islamiche. Ha tradotto in italiano gli "Inni sul paradiso" di Efrem il Siro (Paoline, 2006) e curato un'antologia di scritti dei precursori del sufismo islamico ("La ricerca del Dio interiore", 2008). La conoscenza del Corano, del pensiero islamico e della cultura araba lo ha portato a coordinare progetti pilota di dialogo interreligioso e di lettura comparata delle Costituzioni (italiana e arabe) per detenuti musulmani, testimoniati in particolare dal film di Marco Santarelli "Dustur" (2015), vincitore di numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, e dal recente "Leila della tempesta" (2016), un libro che traspone in forma di poesia e di prosa i dialoghi intercorsi tra il frate e i detenuti arabo/musulmani, dal quale è stato tratto anche uno spettacolo teatrale.