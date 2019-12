Un altro weekend di live all'Ottantadue Music Club Forlì Centro

Altro weekend di live all'Ottantadue Music Club di Corso Garibaldi, 82. Venerdì 27 dicembre, alle 22.05, appuntamento col Blues Onirico di Antonio Gramentieri (Don Antonio), Vince Vallicelli e Roberto Villa Una strana, bella coppia, quella formata da Enzo “Vince” Vallicelli, batteria e voce, e da “Don” Antonio Gramentieri, chitarra e voce. Ritrovatisi dopo due decenni dalla loro prima volta per realizzare un disco che lasciasse incontrare i fiumi e le terre della Romagna con l'aria palustre del Mississippi (“La Fevra”, 2017), oggi continuano a frequentarsi ogni volta in cui alla musica, al suono, sia concessa la possibilità di scorrere lento, carsico, in profondità. Mescolano un blues d'Africa trapiantata nel Nuovo Mondo al proprio idioma, e a un senso dello spazio senza compromessi. Suonano strumenti di pelle, legno, ferro e corda, cercando una volta un dialogo nuovo con l'ambiente circostante, con il colore della terra, col silenzio. Il silenzio e il suono, degli spazi e della propria interiorità. Lontani da ogni umore new age semplicemente cercano e rendono ogni volta il blues del loro essere umani sulla Terra. Suoni in movimento, come acqua, su un pianeta in movimento. Spesso si uniscono a loro amici ospiti speciali, che si uniscono alla corrente, costante ma mai identica a ogni passaggio. Roberto Villa al contrabbasso, compagno di molti dischi e molti tour, sarà con loro per l’occasione, e potrebbe non essere il solo.

Sabato 28 dicembre, alle 22.05, appuntamento col "Giuseppe Zanca Quartet". Diplomato in conservatorio in tromba e musica jazz, Zanca si è sempre dedicato all'arrangiamento e alla composizione per le più svariate situazioni professionali (televisione, concerti, produzioni, colonne sonore, ecc). La sua primaria attività è appunto quella del produttore musicale, ma la musica dal vivo è sicuramente la miglior situazione per esprimere le proprie idee. Il gruppo attuale è formato da tromba, pianoforte, basso e batteria e propone branitratti dal repertorio pop italiano e internazionale in chiave latin-jazz oltre che ai tradizionali del periodo cool jazz. Non mancano i brani inediti. Recentemente ha realizzato un progetto collaborazione in con l’orchestra filarmonica dell ’istituto Superiore di Studi musicali di Ravenna G.Verdi di 35 elementi, “Sympho Jazz” che ha sfociato in un CD e un concerto d’aperturaper l’anno scolastico 2014/15. (vai su iTune store). La formazione è composta da Giuseppe Zanca (tromba), Luca Bonucci (pianoforte), Stefano Casali (basso) e Stefano Paolini (batteria). In alcuni casi sono coinvolti ospiti esterni che rendono ancor più vario ed interessante il concerto.

Domenica appuntamento dalle 18.30 con i Dj Max Zompanti, Paolo M e la loro selezione di musica dagli anni 70 ad oggi. Per rilassarsi insieme ai veri amici nel salotto dell'Ottantadue, bere bene e godersi un ricchissimo aperitivo a buffet senza limiti con angolo vegetariano e vegano. Ingresso libero. Info e prenotazioni al 370 3664372