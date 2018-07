"Un apericena da cani": una serata di beneficenza

L'apericena di beneficenza organizzato dall'associazione cinofila Compagni di vita di Castrocaro Terme e Barcollo cafè si svolgerà venerdì 13 luglio a partire dalle 19 fino alle 21.30 con ricco buffet con consumazione illimitata (10 euro, bambini 5 euro). Parte del ricavato andrà in favore del Rifugio la Pioppa della Lega nazionale per la difesa del cane e per il rifugio dell'associazione Tribù di Trilly, oltre all'intrattenimento per i vostri amici a quattrozampe gestito dallo staff del centro cinofilo dell'associazione Compagni di vita di Castrocaro ci sarà il banchetto della lega nazionale per la difesa del cane per il Rifugio La Pioppa di Forlì e la pesca dell'associazione tribù di trilly dove si vince sempre. Il Barcollo cafè è facilmente raggiungibile sul viale principale di Castrocaro di fronte al Comune, in viale Marconi 92 dove c'è il distributore dell'Agip. Per informazioni 328 1222039 www.compagnidivita.it