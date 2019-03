Un'avventura in stile Thelma e Louise per "Le fuggitive"

Giovedì 4 aprile arrivano "Le fuggitive" al Teatro Dragoni di Meldola. Uno spettacolo di Pierre Palmade e Christophe Duturon messo in scena dal Teatro delle Forchette per la regia di Vally Sedioli.

Due donne si incontrano di notte sul ciglio della statale mentre fanno l'autostop. Stanno fuggendo. Margot, in abito da sera rosso fuoco e pesanti valigie con i ricordi di un'intera esistenza, fugge da una vita monotona che la opprime, dalla routine, dal ruolo di madre e moglie repressa che le è stato imposto. Claude, anziana ma vitale signora, fugge dalla casa di riposo I gladioli dove il figlio l'ha sistemata, luogo troppo monotono e piatto per chi come lei ha ancora così tanta curiosità e voglia di fare. Alla prima macchina che si ferma, nonostante le battute pungenti, le due

donne decidono di condividere il passaggio. E' l'inizio di un'avventura che le cambierà per sempre. Come una sorta di mature "Thelma e Louise", passando da un bosco minaccioso a un picnic al cimitero, dall'occupazione di un appartamento a una sosta in prigione, Claude e Margot vivranno situazioni improbabili e tappe inimmaginabili. Condivideranno momenti di confidenze e malinconia, rideranno insieme, si incoraggeranno, litigheranno, si avvicineranno profondamente senza neanche rendersene conto. Due caratteri diversi ma complementari, una lezione di vita da imparare, e ad unirle lo stesso forte bisogno di libertà e di andare altrove e ovunque.

Biglietti: 15 euro adulti, 5 euro bambini.