Un Carnevale intergenerazionale tra maghi, caramelle e Tex Willer

Al Centro Sociale "Primavera", a Ca’ Ossi di Forlì, l’arrivederci al Carnevale 2020 assume dei connotati davvero speciali. Da venerdì 21 febbraio a lunedì 24 febbraio, dalle ore 15,00 alle ore 18,00 (su richiesta sarà aperto anche nella mattina di sabato e domenica), grazie alla collaborazione con al Fumettoteca Alessandro Callegati “Calle” è visitabile, presso la Biblioteca del Centro Sociale, la mostra su Tex Willer, l’eroe western a fumetti, difensore degli indiani d’America, e fra i più amati dal pubblico di grandi e piccini. L'evento, ad ingresso libero, è come abitudine del centro Sociale un invito aperto a tutta la cittadinanza.

Lunedì 24 febbraio alle ore 14,30 gli alunni mascherati delle classi 3° e 5° della Scuola Elementare G. Matteotti di Ca’Ossi, insieme alle loro maestre, visitano la mostra, cui segue un mini-spettacolo del Mago “Nonno Franz” che diverte i bambini coi suoi giochi di prestigio. Al termine i bambini distribuiranno caramelle e cioccolatini ai nonni che giocheranno a carte nel grande salone del Centro sociale. Un momento in grado di mostrare come le generazioni possano "comunicare" oltre alle barriere dell'età. Il piacere e l’allegria del carnevale sottolineati da un bell’incontro fra le generazioni. Una occasione per “costruire” ponti che uniscono e mantengono vivi tradizioni e usi tanto radicati nella nostra cultura.