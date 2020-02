Un carnevale per tutte le età a Rocca San Casciano

Rocca San Casciano si prepara a festeggiare il Carnevale con tanti eventi adatti a tutte le età. Domenica 16 febbraio alle 15 alla Casa residenza per gli anziani "Villa del Pensionato" (via San Francesco 3) è in programma una tombola organizzata dallo staff e dal Comitato parenti "Villa del Pensionato" in collaborazione con l'Associazione Circolo Parrocchiale San Cassiano; Sabato 22 febbraio, alle 21, al Teatro Italia in via A. Saffi 8 appuntamento con "Cabaret", uno spettacolo d'arte varia, organizzato dalla Pro Loco Vis in Fide di Tredozio in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Rocca San Casciano. Sul palcoscenico un mix di scenette, balli e canzoni eseguiti da giovani, adulti e piccini tredoziesi. Prezzo d'ingresso 8 euro (per info e prenotazioni Edicola Gabriella 0543/963204 & Gabriella 333 4682673). Sabato 22 febbraio dalle ore 23:30 all'Ex Colonia Fluviale "Carnaval Du Monde", una festa in maschera organizzata dall'associazione Pro Rocca con ricchi premi per le maschere più belle.