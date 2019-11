Un concerto dedicato a Cedar Walton per l'Emilia Romagna Jazz Orchestra

Sabato 16 novembre, alle ore 21.00, presso il Teatro Mentore si tiene il concerto di Emilia Romagna Jazz Orchestra "Dedicated to Cedar Walton", a cura dell'Associazione Musicale "C. Roveroni".

La ERJ Orchestra è formata da noti musicisti professionisti jazz dell'Emilia Romagna ed è integrata da alcuni dei migliori giovani talenti e studenti della regione. Il progetto nasce dall'idea di costituire un'orchestra jazz in grado di riproporre grandi brani standard della tradizione contemporanea jazzistica, dando spazio nel contempo ad un vero e proprio laboratorio di arrangiamento, a cura dei componenti della stessa Big Band.

Ingresso 15 euro, ridotto 12 (over 65 e under 27)

Prenotazioni al numero di cellulare 349 9503847 oppure via e-mail all'indirizzo teatromentore@gmail.com.