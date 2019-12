Un Concerto di Natale che scalda il cuore con il Molinella Ocarina Group

Venerdì 6 dicembre si tiene il Concerto di Natale alla Chiesa di San Biagio a Forlì con il Molinella Ocarina Group che, dalle 21.00, rende speciale questa serata di musica.

Il Molinella Ocarina Group (Mog) è formato da giovani musicisti bolognesi, tutti polistrumentisti, che dal 2013 portano avanti la tradizione dell'ocarina, strumento tipico del territorio emiliano.

Il Maestro Emiliano Bernagozzi, flautista di fama internazionale e direttore dell'orchestra giovanile BenTiVoglio, oltre a suonare con il gruppo, è il Direttore artistico e realizza tutti gli arrangiamenti e gli adattamenti per ocarina dei brani del gruppo.

Il Molinella Ocarina Group in pochi anni ha messo in carniere diverse decine di concerti sia a livello nazionale che internazionale.

Ha già effettuato quattro tournée in Estremo Oriente. Dopo la prima esperienza in Corea del Sud nel 2014, è approdato a Taiwan (luglio 2016) e Giappone (luglio 2016) per poi replicare in Corea del Sud (settembre 2016).

Sul palco: Luca Quaglia, Doralice Minghetti, Valentina Gnudi, Sageevan Sarvanatham, Eugenia Macchia, Alberto Ciarrocca e il maestro Emiliano Bernagozzi.

Ingresso a offerta libera, il ricavato viene donato a favore della Lega del Filo d'Oro.