Un corso per gli appassionati che vogliono scrivere di food

Evento rivolto a chi vuole imparare a scrivere di food. L'associazione Chicchibio di Daniela Corrente organizza un corso sia per appassionati di eventi enogastronomici che per promuovere la propria attività attraverso lo storytelling. Si tratta di una tre giorni di full immersion che si svolgerà all'Osteria Casa di Mare a Forlì, davanti ai Musei San Domenico (che stanno ospitando la mostra dedicata all'arte del Risorgimento in Italia), da venerdì 8 a domenica 10 marzo (dalle 10 alle 17). Ogni lezione avrà una parte teorica e una di applicazione pratica in cui i partecipanti si eserciteranno e scriveranno insieme. La docente è Stefania Barzini, una scrittrice che insegna scrittura creativa applicata al cibo in vari master di giornalismo enogastronomico ( Gambero Rosso, Università di Siena, master di cultura enogastronomica italiana agli studenti dell’Illinois University in Erasmus in Italia, Scuola di Cucina Cuochipercaso).

Ha tenuto corsi di cucina regionale italiana a Los Angeles per sei anni. Tornata in Italia ha fondato la scuola di cucina al Castello di Ceri vicino Roma, e infine ha iniziato una proficua collaborazione con Gambero Rosso, sia per il canale televisivo che per il rivista. Nel 2018 gli è stato anche assegnato il premio Marietta ad honorem dalla Fondazione Pellegrino Artusi. E’ proprietaria della scuola di cucina "Folle casseruola" che è anche il nome del suo seguitissimo blog. Attualmente si occupa della riedizione critica degli 8 volumi di ricette di cucina della cuoca Petronilla, per Giudo Tommasi Editore. Durante la pausa pranzo verranno degustati i piatte dell'Osteria Casa di Mare, con una selezione di vini curata da Luca Gardini , sommelier. Il corso è organizzato da Chicchibio. E' a numero chiuso