Un'estate di cinema con proiezioni e tanti ospiti all'Arena Eliseo

È aperta dal 19 giugno ai primi di settembre l'estate cinematografica 2018 all'Arena Eliseo di Forlì. Come sempre vengono presentati i migliori film usciti durante la stagione cinematografica appena conclusa, con attenzione al cinema d'autore e, in particolare, a quello italiano.. In proposito, è confermatissima la rassegna "Accadde domani", che ha ormai superato i 20 anni di presenza nelle sale della regione e si pone appunto l'obbiettivo di promuovere il cinema italiano d'autore con alcuni dei suoi protagonisti più apprezzati o emergenti.

Grazie ad essa, arriverà all' Eliseo il 19 giugno Diego Pascal Panarello che con il suo "The strange sound of happiness" aprirà ufficialmente la stagione 2018. Oltre a presentare il suo film l'autore si intratterrà con il pubblico per l'assgnazione tramite estrazione di un gioco "Risiko!" e di uno scacciapensieri.

Tra gli altri appuntamenti, il 23 giugno Luca Miniero presentera il suo film dal titolo "Sono Tornato"; il 29 giugno il pubblico di Arena Eliseo potrà incontrare Massimo Gaudioso sceneggiatore di "Dogman" e il 12 luglio sarà ospite Alessandro Aronadio regista di IO C'E'. Per finire il 20 luglio arriverà il regista Antonio Pisu a presentare il suo "Nobili bugie".

Alcuni film in programma non sono mai arrivati in città, come ad esempio "A ciambra", "Due sotto il burqa" o "Morto Stalin se ne fa sempre un altro".

Altre opere, invece, uscite a fine stagione avrebbero meritato ben altra attenzione ad esempio "LORO 1" e "LORO 2" o "Lazzaro felice".

La rassegna "Accadde Domani" è organizzata in collaborazione con Fice dell'Emilia-Romagna e il sostegno della Regione Emilia Romagna.

Inizio proiezioni ore 21:30; 6 euro biglietto unico, abbonamento a 10 film 50 euro.

