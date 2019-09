Un genio universale? il mito di Leonardo nella cultura otto-novecentesca

In occasione dei cinquecento anni della morte di Leonardo da Vinci l'Accademia dei Benigni di Bertinoro, l'Accademia artusiana di Forlimpopoli e l'Accademia degli Imperfetti di Meldola organizzano, con il patrocinio dei rispettivi comuni, un ciclo di sei conversazioni dedicate al pittore e scienziato rinascimentale. A inaugurare il ciclo, mercoledì 2 ottobr, sarà l'intervento del professor Alessandro Merci, docente del liceo "Torricelli-Ballardini" di Faenza e ricercatore della Scuola di Lettere e Beni Culturali dell'Università di Bologna, che indagherà la ricezione di Leonardo tra XIX e XX secolo.

Come è nato e come si è modificato nel tempo il mito di Leonardo? Quando il pittore è diventato il “genio universale” che tutti conosciamo? E' stato soprattutto nell’800, grazie al Romanticismo prima e al Decadentismo poi, che ne hanno celebrato il mistero ed esaltato l’ambiguità, fino a fare del sorriso della Gioconda l’emblema stesso dell’inafferrabilità dell’arte. Salutato poi dal fascismo come campione della razza italica e della sua creatività, quindi celebrato nel dopoguerra come modello di homo faber ed esempio di universalità, Leonardo si è trasformato a poco a poco, con la complicità dei mass media, in un repertorio di immagini facilmente riconoscibili da citare, parodiare e stravolgere, all’insegna dell’ironia e della provocazione.

Il professor Merci ci guiderà in un viaggio affascinante tra letteratura e arti figurative, che va da Shelley a Baudelaire a d'Annunzio, fino ad Andy Warhol e Fernando Botero. La conversazione si terrà alle 21 nella Sala del consiglio comunale di Forlimpopoli e al termine ci sarà un piccolo rinfresco offerto dall'Accademia artusiana.

Questo il calendario completo del ciclo

Mercoledì 2 ottobre

Ore 21,00

FORLIMPOPOLI

Piazza Fratti, 2

Sala del Consiglio Comunale

Il genio universale? Il mito di Leonardo nella cultura otto-novecentesca

conversazione di

Alessandro Merci

(Liceo “Torricelli-Ballardini”, Faenza)



Sabato 5 ottobre

Ore 16,30

MELDOLA

Piazza Orsini, 12

Palazzo Doria Pàmphili

Leonardo e la pittura degli affetti

conversazione di

Marco Vallicelli

(Liceo artistico e musicale, Forlì)



Sabato 12 ottobre

Ore 16,30

BERTINORO

Piazza della Libertà, 1

Residenza Municipale

Leonardo e il corpo in scena

conversazione di

Patrizia Tomba

(IRCCS – Istituto Ortopedico Rizzoli)



Mercoledì 16 ottobre

Ore 21,00

FORLIMPOPOLI

Piazza Fratti, 2

Sala del Consiglio Comunale

Veramente Leonardo? Problemi di attribuzione e inediti vinciani alle soglie del XXI secolo

conversazione di

Marco Servadei Morgagni

(Liceo classico “G.B. Morgagni”, Forlì)





Sabato 19 ottobre

Ore 16,30

MELDOLA

Piazza Orsini, 12

Palazzo Doria Pàmphili

Sulle tracce di Leonardo: il viaggio in Romagna per Cesare Borgia

conversazione di

Davide Gnola

(Museo della marineria, Cesenatico)



Sabato 26 ottobre

Ore 16,30

BERTINORO

Piazza della Libertà, 1

Residenza Municipale

Riflessioni, aforismi, letteratura del genio

conversazione di

Marino Biondi

(Università di Firenze)