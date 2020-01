"Un giorno di pioggia a New York" in lingua originale

Arriva un nuovo appuntamento con il cinema in lingua originale alla Sala San Luigi.

Mercoledì 22 marzo ore 21.00 nel cinema del centro storico di Forlì, verrà proiettato l'ultimo capolavoro di Woody Allen: "Un giorno di pioggia a New York" .

La proiezione sarà in lingua originale con sottotitoli in italiano e per la serata sarà possibile usufruire del pacchetto FILM+BEER ad € 5,50.

Il film sarà proiettato anche in italiano nei seguenti giorni:

-Venerdì 17/01 ore 21.00

-Sabato 18/01 ore 21.00

-Domenica 19/01 ore 18.15 e ore 21.00