Un itinerario tra riti e antichi mestieri della Romagna

Domenica 17 novembre, ore 15, nella suggestiva cornice della Fugaréna di Terra del Sole, prima della tradizionale accensione del Faló in Piazza D’Armi prevista per le ore 17,30, si tiene la visita guidata "C'era una volta in Romagna. Tra riti e antichi mestieri", sui riti, le tradizioni, gli usi e i costumi, gli antichi mestieri della Romagna di una volta, ideata e condotta dalla guida Chiara Macherozzi, con facoltativa degustazione finale a cura della Strada dei Vini e dei Sapori dei colli di Forlì e Cesena.

Ritrovo alle 15 sotto il Loggiato di Palazzo Pretorio di Terra del Sole per una visita guidata di 1 ora e mezza circa all’interno del Museo dell’Uomo e dell’Ambiente.

Alle 17 degustazione di 3 vini dell’Azienda Agricola Casadei di Predappio (in omaggio 1 calice di vetro e tasca porta calice).

Tariffe a testa:

- solo visita guidata € 8 a partire dagli 11 anni (bambini fino a 10 anni gratis)

- visita guidata + degustazione finale € 13