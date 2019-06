Un omaggio a Mikis Theodorakis con "Zorba il Greco"

Primo appuntamento venerdì 7 giugno alle 21, alla Chiesa di San Giacomo di Forlì, con i concerti della XXX edizione del Ravenna Festival.

Ad aprire la rassegna è un omaggio al grande compositore greco Mikīs Theodōrakīs, dal titolo "Zorba il greco (Zorbas)", che prevede per l'appunto l'esecuzione della Suite dal balletto in 23 scene per contralto, coro misto e orchestra da camera.

Sul palco l'Orchestra Arcangelo Corelli diretta da Jacopo Rivani e il Coro Euridice diretto da Pier Paolo Scattolin. Voce solista la mezzosoprano Cecilia Bernini.

Durante i sette anni di dittatura dei colonnelli, dal 1967 al 1974, Mikis Theodorakis venne imprigionato, torturato e bandito dalla scena musicale greca. Ma non per questo smise di comporre, ispirandosi al patriota Alexandros Panagulis. In quel tempo la sua musica era già diventata la pelle sonora del suo paese, soprattutto grazie alla Danza di Zorba, il celebre sirtaki ballato sulla spiaggia da Anthony Quinn in Zorba il greco di Michael Cacoyannis, un film entrato così potentemente nell’immaginario collettivo da consegnare al mondo, e alla Grecia stessa, una nuova danza nazionale diventata immediatamente popolare e senza tempo. Ancora oggi l’identità della Grecia moderna si specchia nei ritmi in accelerazione di quella scena epica, girata sull’isola di Creta.

Biglietti: intero 22 euro, ridotto 20 euro.