Inaugura "Un’Opera al mese": la prima protagonista è l’Ebe di Canova

Venerdì 31 gennaio alle ore 18.30 presso i Musei San Domenico di Forlì, il Professor Francesco Leone, docente di Storia dell’Arte contemporanea presso l’università degli studi G. D’annunzio di Chieti-Pescara, presenta “Antonio Canova e la rinascita della scultura: la modernità dell’Ebe di Forlì”. L’ingresso è gratuito.

“La rassegna Un’Opera al Mese si apre nel migliore dei modi – dichiara l’Ass.re alla cultura Valerio Melandri – come opera inaugurale di questa forma innovativa di promozione dell’arte forlivese, abbiamo scelto il capolavoro scultoreo per eccellenza del nostro patrimonio museale. L’Ebe è la nostra suprema ambasciatrice; ragion per cui ci è sembrato doveroso renderle omaggio anche attraverso questa nuova ‘forma’ divulgativa del corpus artistico custodito nei Musei Civici di Forlì. Grazie al racconto e al rigore scientifico del Professor Leone, studioso di fama internazionale e tra i massimi esperti del Canova, ci addentreremo in una narrazione culturale innovativa, svincolata dai soliti canoni interpretativi e finalizzata a un pubblico più ampio, che possa apprezzare la grandezza artistica di Forlì e della Romagna racchiusa nei suoi musei”.