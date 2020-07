"Un piano per le stelle", il viaggio musicale di Cesare Picco

Sabato 25 luglio, alle ore 21,30, il Chiostro San Domenico di Forlì ospita il concerto "Un Piano per le Stelle" di Cesare Picco.

Cesare Picco, pianista improvvisatore e compositore a suo agio tra i beat elettronici come tra i suoni di un’orchestra barocca, è da sempre sperimentatore trasversale in ogni ambito musicale. Compositore per solisti e orchestre (tra le quali Moscow State Symphony Orchestra, Berlin Chambers Soloists, I Virtuosi Italiani), progetti speciali legati al mondo dell’Arte (Whitney Museum di New York, Hara Museum of Contemporary Art di Tokyo, Hangar Bicocca di Milano), dal 1986 porta la sua musica nei più importanti festival e teatri del mondo.

Il pianoforte è il veicolo utilizzato da Cesare Picco per intraprendere un prezioso viaggio verso la nostra sorgente di ascolto interiore. La ricerca spirituale del suono e delle sue vibrazioni più profonde sono i punti di forza di questo flusso di musica che l'autore crea in tempo reale, ispirato al luogo, alla sua acustica e con il preciso traguardo di porre se stesso e gli ascoltatori in contemplazione del più grande mistero con il quale abbiamo a che fare: la musica.

Biglietti in vendita su Vivaticket www.vivaticket.com/it/cerca-biglietti/forli e presso le rivendite ( Edicola Via Seganti 3, La Caffetteria Via Ravegnana 146). In caso di maltempo il concerto si terrà presso l’Abbazia di San Mercuriale.