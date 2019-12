Un pieno di risate con il comico Gianni Bardi

Da Cesena con “furore” arriva Gianni Bardi. Giovedì 12 dicembre a partire dalle 21,30 (ingresso libero) il protagonista di “Crazy Way”, la rassegna di cabaret dell'X-Ray di Forlì, sarà Gianni Bardi.

Cesenate, già membro del gruppo comico futurista “Les Barnos”, ha cominciato la carriera come monologhista con un suo stile personale che lo ha contraddistinto negli anni dal mainstream “stand-up comedy” per l’acutezza d’analisi sociale e il particolare approccio alle tematiche quotidiane. Toccando anche argomenti scomodi, si sta rivelando uno dei comici romagnoli più interessanti del momento, capace di staccarsi dalla scontata macchietta per rivelare il nervo scoperto delle nostre contraddizioni. Indimenticabili le performances a Zelig dove i “Les Barnos” si schiaffeggiavano seminudi al ritmo di “Sandokan”. Aprirà la serata Loris Stelluto, comico di lungo corso, che riproporrà sul palco alcuni dei propri cavalli di battaglia.

A presentare questa notte di risate sarà Enrico Zambianchi che ne sarà poi il protagonista assoluto il 26 dicembre.