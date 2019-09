Un secolo di illustrazioni con le "Figurine Liebig"

Sabato 21 settembre, alle ore 17:30, inaugura a Meldola, presso la Galleria Luigi Michelacci, in Via Cavour 60, la 18^ mostra del Circolo filatelico-numismatico cittadino, patrocinata dal Comune e intitolata "Figurine Liebig: l'enciclopedia divenuta pubblicità". L'iniziativa, realizzata grazie alla collaborazione con il collezionista Oriano Mambelli, intende raccontare il percorso, lungo un secolo, delle celebri illustrazioni pubblicitarie che rappresentarono allo stesso tempo un esperimento pubblicitario di successo e un diffuso fenomeno culturale.

Così introduce all'affascinante esposizione il Presidente del Circolo meldolese, Stefano Paneggi: "Comparse per la prima volta in Francia nel 1867, le figurine illustrate non sono un banale oggetto da collezione poiché, a cavallo fra i secoli Ottocento e Novecento, segnarono il passaggio all'età contemporanea da almeno tre punti di vista: quello tecnologico, grazie all'impiego della cromolitografia, quello culturale, per l'intento enciclopedico di influenza illuminista, e, infine, quello della comunicazione di massa, per il precoce utilizzo nell'ambito della pubblicità di prodotti industriali. In questo contesto storico si imposero le figurine Liebig, espressione della brillante strategia pubblicitaria pensata per l'omonimo estratto concentrato di carne intitolato al suo celebre inventore: il chimico tedesco Justus von Liebig (1803-1873). Dal 1872 al 1975, i pubblicitari della ditta curarono 1871 serie di figurine, tradotte in oltre dieci lingue, italiano compreso, e durante il periodo d'oro, fra il 1890 e il 1910 circa, vennero pubblicati oltre 250 milioni di pezzi. La mostra presenta una selezione degli esemplari più suggestivi, più artistici e più rari, ispirati a temi popolari, come le maschere, le favole o le esotiche visioni del Giappone, anziché ad argomenti didattici, come personaggi celebri o scienze naturali." Le figurine Liebig, insomma, rappresentano ancora oggi un'affascinante testimonianza del potenziale dell'immagine illustrata e della sua capacità di interpretare il momento storico.

Conclude il Presidente Paneggi: "Ringrazio di cuore il Comune di Meldola, i soci del Circolo, tutti gli sponsor e i collaboratori che hanno reso possibile questo originale progetto. Un ringraziamento particolare voglio rivolgerlo al collezionista Oriano Mambelli per aver messo a disposizione del pubblico il suo prezioso materiale." La mostra rimane visitabile fino al 6 ottobre ai seguenti orari: 16:00 - 19:00 tutti i giorni feriali tranne lunedì e giovedì. Festivi 10:00 - 12:00 e 16:00 – 19.00.