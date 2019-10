Un simposio con lo scrittore e critico Emanuele Trevi

Prosegue con lo scrittore e critico letterario Emanuele Trevi il progetto Simposi 2019. Domenica 27 ottobre, alle ore 11, ci si trova al Diagonal Loft Club di Forlì.

Curatore e traduttore di edizioni di classici italiani e francesi, Trevi è stato direttore creativo della Fazi editore e ha collaborato con la casa editrice Quiritta. Con il romanzo Sogni e favole ha vinto nel 2019 il premio “Viareggio-Repaci” per la narrativa. Collabora con il «Corriere della Sera» ed è conduttore di programmi radiofonici per Rai Radio 3. Tra le sue pubblicazioni: Istruzioni per l'uso del lupo (Castelvecchi 1994), Musica distante (Mondadori 1997), I cani del nulla (Einaudi, 2003), Senza verso (Laterza, 2005), L’onda del porto (Laterza, 2005), Il libro della gioia perpetua (Rizzoli, 2010), Qualcosa di scritto (Ponte alle Grazie, 2012), Il popolo di legno (Einaudi Stile Libero 2015), Sogni e favole (Ponte alle Grazie, 2019).

Ad accompagnarci, nella cornice del Diagonal Loft Club, i vini di Poderi dal Nespoli e la cucina a cura dell'Osteria Don Abbondio.

Prenotazione obbligatoria. Incontro e pranzo: 15 euro.