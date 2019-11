Un trekking a contatto con la natura fra racconti di viaggio e suggestioni indiane

Una giornata di trekking a contatto con la natura è in programma domenica 17 novembre tra il Parco delle Foreste Casentinesi e la Valle del Tramazzo con il Circolo di viaggiatori Inzir.

Partendo da San Benedetto in Alpe si cammina in mezzo a secolari faggete fino a raggiungere suggestivi punti panoramici.

Al ritorno dall’escursione presso Il Vignale, ostello e ristorante di San Benedetto in Alpe si visita la mostra sull’India dal titolo “Dagli occhi al cuore” di Katia Scodino, ascoltando i racconti di viaggio direttamente dalla voce dell’autrice.

Ritrovo alle ore 8 presso il Circolo Inzir Via Bezzecca 10 Forlì.

Quota: 15 euro comprensiva anche del servizio di guida ambientale naturalistica.

Per info e prenotazione obbligatoria: info@inzir.it - 3497789611