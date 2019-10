Un trekking al parco del Carnè per raccontare la Mongolia

Sabato 19 ottobre si va alla scoperta del Parco del Carnè, nell'affascinante Vena del Gesso Romagnola. Si cammina all'interno del Parco per un anello di circa 5 km a conclusione del quale si raggiungerà la Galleria d’arte comunale di Brisighella per assistere alla mostra fotografica "Mongolia in 40" direttamente con l'autore Mirco Buscherini.



Un'occasione per viaggiare attraverso foto e racconti in una terra così lontana quanto misteriosa.

La camminata si svolgerà con una Guida Ambientale Escursionistica certificata. Durante l'escursione verranno proposti spunti sul viaggio e la Mongolia.



Ritrovo ore 13:30 nel parcheggio Eni / Mc Donald di viale Bologna a Forlì.



Per info sull'escursione e prenotazione obbligatoria: 3497789611 - www.scomfortzone.com