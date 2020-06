Un trekking fotografico tra le meraviglie della Foresta della Lama e della Cascata degli Scalandrini

Sabato 4 luglio parte un breve (ma meraviglioso) trekking all'interno della Foresta della Lama e alla Cascata degli Scalandrini.

Si viene trasportati dall'altra parte del lago della Diga di Ridracoli dal battello elettrico, per poi proseguire in un percorso facile di circa 2 km, fino alla Lama dove si fa sosta per un picnic e da qui ci si sposta verso la Cascata degli Scalandrini, distante un altro km circa ma in salita, per scatti fotografici memorabili. Il rientro, in percorso inverso e sempre in battello, è previsto nel tardo pomeriggio. Insomma, una giornata da trascorrere finalmente in mezzo alla natura.

Il Parco Nazionale Foreste Casentinesi custodisce al suo interno alcune meravigliose cascate che, nel periodo tardo primaverile, gonfie di acqua mettono in mostra tutto il loro splendore e la loro bellezza. La Foresta della Lama e la cascata degli Scalandrini sono tra i luoghi più affascinante di questo territorio e quale modo migliore per viverli e "portarseli a casa" se non con un trekking fotografico?

Accompagnati da Andrea Bonavita, fotografo professionista, ed una Guida Ambientale Escursionistica ci si addentra tra acqua e foreste per scatti meravigliosi. Si parte dalla diga sul battello elettrico alla volta della zattera del Comignolo per poi proseguire a piedi verso la Foresta della Lama con un sentiero di difficoltà Turistica. Per chi vorrà, possibilità di allungare il trekking di circa un'ora, aumentando anche il livello di difficoltà.

Ritrovo: ore 10.00 alla biglietteria della diga di Ridracoli. Rientro previsto per le 19.00 circa.

Costo: 18€ a persona (la tariffa comprende l'ingresso alla diga, 2 transfer in battello elettrico, guida GAE e fotografo al seguito per tutta la giornata).

Occorrente: vestiti idonei ad un trekking in montagna, scarponcini, acqua, pranzo al sacco. Va bene qualunque attrezzatura fotografica a partire dagli smartphone fino ad arrivare a macchine più "sofisticate"

La prenotazione è obbligatoria entro giovedì 2 luglio allo 338-6583030

L'evento si terrà con un numero minimo di 15 partecipanti, massimo 25.