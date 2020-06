Un trekking fra alberi plurisecolari, torrenti e cascatelle dei boschi romagnoli

Sabato 4 luglio, dalle ore 15:00 alle 19:00, è in programma un'escursione pomeridiana per grandi e piccoli camminatori (almeno 6-7 anni) nella foresta di Campigna, una delle zone di maggior pregio naturalistico del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Si segue un itinerario ad anello con cui immergersi in una fitta foresta di faggi e abeti, con piante plurisecolari tra cui un gigantesco abete bianco di quasi 300 anni), torrenti da guadare e cascatelle da ammirare. L'itinerario parte da Campigna raggiunge il Rifugio Villaneta, il Ballatoio e torna a Campigna.

Bisogna indossare indumenti comodi e scarpe da trekking. Portare una borraccia e una torcia frontale per il rientro.

I partecipanti dovranno stampare e consegnare alla guida il modulo di iscrizione e il regolamento di escursione firmati (basta una copia nel caso di famiglie e conviventi) che si trova sul sito web di Boschi Romagnoli.

Tutti i partecipanti dovranno avere con se mascherina (almeno una) e gel disinfettante per le mani. Le mascherine verranno usate solo quando necessario; si dovrà mantenere una distanza di 2 metri durante tutto lo svolgimento dell’escursione (escluse famiglie e conviventi); si pagherà portando i soldi contati.

Ritrovo alle 15:00 all'Albergo “Lo Scoiattolo” di Campigna. Il percorso è lungo circa 8 km. Prezzo: 12 euro adulti, 8 euro bambini (si rilascia regolare ricevuta fiscale). Prenotazione obbligatoria, tramite email (lascia il tuo contatto telefonico) o telefono. Contatti su: www.boschiromagnoli.it